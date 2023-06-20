П'ять країн ЄС підписали угоду про спільне придбання ЗРК Mistral

Естонія, Бельгія, Кіпр, Франція та Угорщина підписали угоду про спільне закупівлю зенітно-ракетних комплексів малої дальності Mistral.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

Як зазначили у відомстві, спільні закупівлі дозволяють Естонії заощадити кошти та прискорити доставку.

"Мені дуже приємно, що ми співпрацюємо з нашим стратегічним партнером, Францією, для розвитку можливостей протиповітряної оборони Естонії, яка, як виявилося, має вирішальне значення через агресію Росії в Україні. Участь Бельгії, Кіпру та Угорщини додає цінності угоди про співпрацю", — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Згідно з угодою, Франція уповноважена здійснювати спільні закупівлі від імені всіх країн-підписантів.

Цієї осені планується домовитися з французькою компанією MBDA, яка є виробником ЗРК Mistral.

Mistral — це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Він має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що у Франції і Німеччини виникли розбіжності щодо розбудови європейської ППО.