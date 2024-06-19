Пять стран ЕС договорились о совместной закупке ЗРК Mistral

Эстония совместно с Францией, Бельгией, Кипром и Венгрией подписала контракт на закупку зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral.

Об этом 19 июня сообщил эстонский Центр оборонных инвестиций (RKIK), передает "Европейская правда".

На церемонии подписания генеральный директор RKIK Магнус-Вальдемар Саар сказал, что подписанный контракт является "наглядным доказательством того, что сложная международная ситуация с безопасностью значительно укрепила связи Альянса и усилила сотрудничество".

"Учитывая потребности наших союзников, совместные закупки, начатые Францией, являются экономически выгодным решением для всех стран ЕС, желающих получить эффективные средства противовоздушной обороны малой дальности", – заявил генерал Гаэль Диас де Туэста, государственный директор по вопросам вооружений Франции.

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Новые ракетные комплексы Mistral и ракеты будут доставлены в Эстонию в течение следующих трех лет.

Этот ЗРК находится на вооружении Сил обороны Эстонии с 2009 года. Он предназначен для поражения вертолетов и самолетов и доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

На прошлой неделе Министерство обороны Эстонии объявило о поставках в Украину пусковых установок и ракет для зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral.