У Польщі оштрафували лікарню за відмову зробити аборт жінці

Польська влада наклала значний штраф на лікарню за відмову в аборті жінці, вагітність якої могла загрожувати її життю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, це стало суттєвим зрушенням в країні, де діють одні з найсуворіших правил переривання вагітності в Європі.

41-річна жінка, яка перебувала на 14-му тижні вагітності, звернулася до медичного центру в Паб'яніце з проханням зробити аборт.

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"Жінка надала довідку від психіатра, в якій чітко зазначалося, що продовження цієї вагітності є загрозою для її здоров'я або життя", – розповіла Reuters Антоніна Левандовська з Federa, Фонду захисту прав жінок і планування сім'ї.

Незважаючи на це, лікарня запросила додаткові документи і відмовилася робити аборт. Врешті-решт жінка перервала вагітність в іншій лікарні.

Національний фонд охорони здоров'я визнав відмову незаконною і оштрафував лікарню на 550 тисяч злотих ($136 578). Медичний центр планує оскаржити це рішення.

Анджей Трошинський, речник Фонду, повідомив, що наразі триває перевірка двох інших медичних закладів.

Міністерка охорони здоров'я Ізабела Лещина заявила, що обидва процеси наближаються до завершення і можуть призвести до штрафних санкцій.

У 2020 році Конституційний суд Польщі виніс рішення, яке встановило майже повну заборону абортів і викликало різкі протести ліберальної частини суспільства.

Під тиском влада тоді керівної партії "Права і справедливість" не опублікувала вердикт суду і його обґрунтування, внаслідок чого закон формально не набув чинності – але створив невизначеність для лікарів.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти за наявності серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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