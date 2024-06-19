В Польше оштрафовали больницу за отказ сделать аборт женщине

Польские власти наложили значительный штраф на больницу за отказ в аборте женщине, беременность которой могла угрожать ее жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, это стало существенным сдвигом в стране, где действуют одни из самых строгих правил прерывания беременности в Европе.

41-летняя женщина, которая была на 14-й неделе беременности, обратилась в медицинский центр в Пабянице с просьбой сделать аборт.

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"Женщина предоставила справку от психиатра, в которой четко указывалось, что продолжение этой беременности является угрозой для ее здоровья или жизни", – рассказала Reuters Антонина Левандовская из Federa, Фонда защиты прав женщин и планирования семьи.

Несмотря на это, больница запросила дополнительные документы и отказалась делать аборт. В конце концов женщина прервала беременность в другой больнице.

Национальный фонд здравоохранения признал отказ незаконным и оштрафовал больницу на 550 тысяч злотых ($136 578). Медицинский центр планирует обжаловать это решение.

Анджей Трошинский, представитель Фонда, сообщил, что сейчас идет проверка двух других медицинских учреждений.

Министр здравоохранения Изабела Лещина заявила, что оба процесса приближаются к завершению и могут привести к штрафным санкциям.

В 2020 году Конституционный суд Польши вынес решение, которое установило почти полный запрет абортов и вызвало резкие протесты либеральной части общества.

Под давлением властей тогда правящей партии "Право и справедливость" не опубликовала вердикт суда и его обоснование, в результате чего закон формально не вступил в силу – но создал неопределенность для врачей.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты при наличии серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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