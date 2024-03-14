У Польщі більшість – за аборти у разі загрози життю і здоров’ю жінки та вад плода

Більшість поляків вважають, що аборт має бути дозволеним за наявності серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плода.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

В опитуванні респонденти могли обрати багато варіантів, коли, на їхню думку, аборт має бути дозволеним.

85,4% опитаних вважають, що для аборту має бути легальна можливість у разі загрози життю жінки, 72,8% – у разі загрози здоров’ю жінки.

71,1% опитаних вважають, що підставою для легального аборту мають бути серйозні вади плода. 61% виступає за те, щоб достатньою підставою був високий ризик синдрому Дауна.

70,1% за те, щоб жінка мала право на аборт, якщо вагітність стала наслідком інцесту.

Більшість інших причин набрали набагато меншу підтримку. Так, 30,7% підтримують дозвіл на аборт для неповнолітніх, 29,5% – дозвіл на аборт у разі скрутного матеріального становища жінки, інших складних особистих обставин – 28,4%, у разі небажання жінки мати дітей – 24,7%.

У попередньому опитуванні, що проводилося в червні 2023 року, картина була дещо іншою – у разі загрози життю матері аборт підтримували 92,4% опитаних, у разі загрози її здоров’ю – 75%.

Дослідження проводила компанія United Surveys 8-10 березня на репрезентативній вибірці з 1000 осіб методом CATI/CAWI.

Опитування провели на тлі рішення спікера Сейму перенести дебати щодо пом’якшення законодавства про аборти у Польщі на період після місцевих виборів, що викликало критику.

Нагадаємо, у Сеймі підготували вже чотири різних проєкти щодо пом'якшення законодавства про аборти. За чинним законодавством заборона на аборт є майже повною.

У Франції ж нещодавно згадку про право жінки на добровільне переривання вагітності закріпили у конституції. Президент Емманюель Макрон хотів би, щоб жінки мали гарантоване право на аборт на території всього ЄС.