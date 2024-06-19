В уряді Німеччини пропонують краще пояснювати політику щодо України на сході країни

Німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер закликає уряд більш відкрито говорити про свою політику щодо України на сході Німеччини.

Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, йдеться не лише про допомогу Україні в її захисті від російської агресії через постачання зброї, допомогу біженцям та економічний розвиток, але й про німецькі інтереси.

"Ми повинні з усією відкритістю пояснювати людям на сході Німеччини політику федерального уряду щодо України", – підкреслив Лінднер.

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Він додав, що якщо Німеччина погодиться з порушенням Росією міжнародного права та загарбницькою війною, ЄС і НАТО можуть розпастися.

"Тому що поляки і чехи, наприклад, запитають себе, чи не підведемо ми їх у такий самий спосіб у надзвичайній ситуації", – пояснив Лінднер.

Крім того, якщо Україна програє, Німеччині довелося б прийняти ще кілька мільйонів біженців з України і піклуватися про них, вказав міністр.

"Це буде у багато разів дорожче, ніж допомога, яку ми надаємо нині", – додав він.

Нещодавно на сході Німеччини великі перемоги на місцевих виборах здобула ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка виступає проти підтримки України і відзначається відверто проросійськими заявами.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Європи, якщо Україна не отримає достатньої підтримки для захисту від Росії.