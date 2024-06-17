Глава МЗС Німеччини: Якщо припинити допомогу Україні, війська РФ будуть біля Польщі
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Європи, якщо Україна не отримає достатньої підтримки для захисту від Росії.
Про це вона сказала в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
Бербок підкреслила, що якщо припинити допомагати Україні, ЄС може зіткнутися з тим, що війська РФ стоятимуть біля їхніх кордонів.
"Якщо ми не будемо продовжувати підтримувати Україну, то ризикуємо зіткнутися з тим, що путінські війська опиняться на кордоні з Польщею. Війна швидко опиниться на території ЄС і НАТО", – заявила німецька міністерка.
За її словами, тоді буде "важко підрахувати, скільки нам коштуватиме захист нашої свободи і безпеки".
"Зрештою, йдеться також про одне: підтримка України також утримує війну подалі від нас", – додала Бербок.
Раніше командувач британської армії Тоні Радакін заявив про велику впевненість у тому, що Україна здобуде перемогу у війні.
Водночас латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що перемога України має ґрунтуватись на українській "формулі миру" та передбачати членство країни в Європейському Союзі та НАТО.