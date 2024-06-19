В правительстве Германии предлагают лучше объяснять политику по Украине на востоке страны

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер призывает правительство более открыто говорить о своей политике в отношении Украины на востоке Германии.

Его заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, речь идет не только о помощи Украине в ее защите от российской агрессии через поставки оружия, помощь беженцам и экономическое развитие, но и о немецких интересах.

"Мы должны со всей открытостью объяснять людям на востоке Германии политику федерального правительства в отношении Украины", – подчеркнул Линднер.

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Он добавил, что если Германия согласится с нарушением Россией международного права и захватнической войной, ЕС и НАТО могут распасться.

"Потому что поляки и чехи, например, спросят себя, не подведем ли мы их таким же образом в чрезвычайной ситуации", – пояснил Линднер.

Кроме того, если Украина проиграет, Германии пришлось бы принять еще несколько миллионов беженцев из Украины и заботиться о них, указал министр.

"Это будет во много раз дороже, чем помощь, которую мы оказываем сейчас", – добавил он.

Недавно на востоке Германии большие победы на местных выборах одержала ультраправая "Альтернатива для Германии", которая выступает против поддержки Украины и отмечается откровенно пророссийскими заявлениями.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Европы, если Украина не получит достаточной поддержки для защиты от России.