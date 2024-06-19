Урядова коаліція в Латвії офіційно втратила більшість

Після виходу латвійського депутата Едгарса Зелдеріса з фракції "Прогресивні", яка підтримує уряд, коаліція формально налічує 50 депутатів, що на один менше, ніж потрібно для більшості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.

Регіональна партія Зелдеріса Mēs – Talsiem un novadam ("Ми – за Талсі і регіон") оголосила про намір політика вийти з урядової коаліції в Сеймі 19 червня, додавши, що той продовжить роботу як незалежний депутат.

Про припинення співпраці Mēs – Talsiem un novadam оголосила ще у травні, заявивши про розбіжність із коаліцією.

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Після виходу Едгарса Зелдеріса фракції "Нова єдність", "Зелені", "Союз фермерів" і "Прогресивні", які формують коаліцію в Латвії, мають у Сеймі лише 50 голосів зі 100. Водночас кілька незалежних депутатів підтримують урядові рішення.

Трипартійна латвійська коаліція мала 52 місця, коли приступила до роботи після зміни уряду у вересні 2023 року, але внутрішній розбрат у партії "Єдність" прем’єр-міністерки Евіки Силіні призвів до виключення одного з її членів незабаром після цього.

Цьому передувала урядова криза, викликала намірами тодішнього прем'єра Кріш'яніса Каріньша сформувати коаліцію в обхід традиційних партнерів.

Детальніше про політичну кризу у Латвії читайте у статті Токсичний олігарх отримує вплив на Латвію.