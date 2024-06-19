Правительственная коалиция в Латвии официально потеряла большинство

После выхода латвийского депутата Эдгарса Зелдериса из фракции "Прогрессивные", которая поддерживает правительство, коалиция формально насчитывает 50 депутатов, что на один меньше, чем нужно для большинства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.lv.

Региональная партия Зелдериса Mēs – Talsiem un novadam ("Мы – за Талси и регион") объявила о намерении политика выйти из правительственной коалиции в Сейме 19 июня, добавив, что тот продолжит работу как независимый депутат.

О прекращении сотрудничества Mēs – Talsiem un novadam объявила еще в мае, заявив о разногласиях с коалицией.

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После выхода Эдгарса Зелдериса фракции "Новое единство", "Зеленые", "Союз фермеров" и "Прогрессивные", которые формируют коалицию в Латвии, имеют в Сейме лишь 50 голосов из 100. В то же время несколько независимых депутатов поддерживают правительственные решения.

Трехпартийная латвийская коалиция имела 52 места, когда приступила к работе после смены правительства в сентябре 2023 года, но внутренний раздор в партии "Единство" премьер-министра Эвики Силини привел к исключению одного из ее членов вскоре после этого.

Этому предшествовал правительственный кризис, вызванный намерениями тогдашнего премьера Кришьяниса Кариньша сформировать коалицию в обход традиционных партнеров.

Подробнее о политическом кризисе в Латвии читайте в статье Токсичный олигарх получает влияние на Латвию.