Новий уряд у Латвії може сформувати не широка коаліція

Кандидатка у прем'єр-міністри Латвії Евіка Сіліня поки що не дочекалася рішення "Об'єднаного списку", чи готова та сформувати чотирипартійну коаліцію разом із "Союзом зелених та селян", "Національною єдністю" та "Прогресивними".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Президент Едгарс Рінкевичс допустив можливість створення уряду, який сформують три партії, і який спиратиметься на 52-54 голоси в Сеймі.

"До середини вересня я б хотів бачити дієздатний Кабінет міністрів", – заявив він.

Зі свого боку Сіліня ще раз наголосила на прагненні створити "досить широку коаліцію", тому закликала "Об'єднаний список" визначитися зі своїм рішенням.

"Ті партнери, які бояться втратити контроль, можливо, на якихось владних позиціях, мають вирішити, чи готові вони показати своїм виборцям спроможність виконати дані виборцям обіцянки, чи вони продовжать шукати "різні моделі", щоб знайти собі зручну позицію при владі", – додала кандидатка у прем'єри.

Офіційні переговори про створення уряду намічені на 31 серпня. Але ще сьогодні 30 серпня о 16:00 після зустрічі Рінкевічса з "Об'єднаним списком" можуть відбутися неформальні консультації.

У Латвії 25 серпня розпочалися переговори щодо формування нового уряду на чолі з Евікою Сілінею, яку висунув президент Едгарс Рінкевичс, який оприлюднив заяву про те, що новий Кабінет міністрів має бути сформований за максимально широкої підтримки більшості Сейму.

Нагадаємо, на початку серпня попередній прем'єр Кріш'яніс Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами – "Нацоб’єднанням" та "Об’єднаним списком", але спільну мову знайти не вдалося і він почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями.

Спершу Каріньш не планував йти з посади, але врешті змінив рішення та 17 серпня офіційно подав у відставку.

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