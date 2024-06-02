У сербському Белграді проходять перевибори, яких вимагала опозиція

У неділю, 2 червня, у сербській столиці Белграді проводяться повторні вибори, які були призначені після виявлених порушень під час голосування 17 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Голосування в Белграді проводиться повторно після того, як у грудні минулого року з'явилися повідомлення про масові порушення, що спричинили політичну напруженість і звинувачення в тому, що Сербська прогресивна партія президента Александара Вучича сфальсифікувала результати голосування.

Президентська сила відкинула ці звинувачення, але все одно призначила повторне голосування.

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У неділю також відбудуться вибори до понад 80 муніципальних рад і мерій у двох інших ключових містах: північному обласному центрі Нові-Сад і місті Ніш на півдні країни.

Фаворитом на виборах вважається партія Вучича, яка вже більше десяти років контролює всі рівні влади в Сербії.

Опозиційні групи розділилися в питанні про те, чи брати участь у голосуванні, чи продовжувати вимагати проведення вільних і чесних виборів. Ті, хто балотується в Белграді, проводять кампанію під гаслом: "Ми обираємо боротьбу!".

Міжнародні спостерігачі за виборами заявили, що грудневі вибори, які також включали парламентські, пройшли в "несправедливих умовах", частково через втручання президента і системні переваги для керівної партії.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії, які пройшли 17 грудня 2023 грудня, показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.

Європейський парламент 8 лютого ухвалив резолюцію, у якій заявив, що вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах, і закликав до незалежного розслідування порушень.

Після цього 2 березня виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапич оголосив про проведення нових виборів у Белграді.