В сербском Белграде проходят перевыборы, которых требовала оппозиция

В воскресенье, 2 июня, в сербской столице Белграде проводятся повторные выборы, которые были назначены после выявленных нарушений во время голосования 17 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Голосование в Белграде проводится повторно после того, как в декабре прошлого года появились сообщения о массовых нарушениях, повлекших политическую напряженность и обвинения в том, что

Сербская прогрессивная партия президента Александара Вучича сфальсифицировала результаты голосования.

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Президентская сила отвергла эти обвинения, но все равно назначила повторное голосование.

В воскресенье также состоятся выборы в более 80 муниципальных советов и мэрий в двух других ключевых городах: северном областном центре Нови-Сад и городе Ниш на юге страны.

Фаворитом на выборах считается партия Вучича, которая уже более десяти лет контролирует все уровни власти в Сербии.

Оппозиционные группы разделились в вопросе о том, участвовать ли в голосовании или продолжать требовать проведения свободных и честных выборов. Те, кто баллотируется в Белграде, проводят кампанию под лозунгом: "Мы выбираем борьбу!".

Международные наблюдатели за выборами заявили, что декабрьские выборы, которые также включали парламентские, прошли в "несправедливых условиях", частично из-за вмешательства президента и системных преимуществ для правящей партии.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии, которые состоялись 17 декабря 2023 года, показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок "Сербия против насилия", призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи людей на акции протеста.

Европейский парламент 8 февраля принял резолюцию, в которой заявил, что выборы в Сербии 17 декабря 2023 года не были проведены в справедливых условиях. Он призвал к независимому расследованию нарушений.

После этого 2 марта исполняющий обязанности мэра столицы Сербии Александар Шапич объявил о проведении новых выборов в Белграде.