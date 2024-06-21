Кампанія Трампа повідомила, що має більше грошей, ніж кампанія Байдена

Президентська кампанія Дональда Трампа вперше повідомила, що на її основному рахунку більше грошей, ніж на рахунку кампанії з переобрання президента Джо Байдена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters з посиланням на фінансову звітність, оприлюднену в четвер.

На кінець травня кампанія Трампа мала на рахунку близько 116 млн доларів, що понад удвічі більше, ніж місяцем раніше. У той же час кампанія Байдена повідомила Федеральній виборчій комісії, що має в банку близько 91 млн доларів – трохи більше, ніж наприкінці квітня.

Повна фінансова картина для обох таборів не ясна, оскільки, хоча обидві кампанії мали крайній термін подання звітів про свої фінанси до федерального регулятора в четвер, кілька пов'язаних з ними комітетів зі збору коштів не звітуватимуть про нещодавню активність до липня.

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Кампанія Байдена та його партія раніше оприлюднили неофіційні дані, що свідчать про 212 млн доларів готівки, але не уточнили, які саме комітети володіють цими грошима.

Оприлюднені цифри свідчать про різкий фінансовий поворот у кампанії Трампа, яка на початку року відставала від Байдена. Обидва кандидати йдуть нога в ногу в національних опитуваннях громадської думки, тоді як Трамп лідирує в кількох ключових штатах, де відбудуться основні битви.

Республіканська партія, яка разом з Трампом збирає гроші на підтримку його кандидатури, також повідомила про збільшення своїх грошових запасів до 54 млн доларів з 38 млн доларів.

Демократична партія повідомила, що має в банку близько 65 млн доларів, порівняно з 62 млн доларів у квітні.

Збір коштів для Трампа зріс в останні місяці, в тому числі за кілька тижнів до його засудження 30 травня за звинуваченням у фальсифікації бізнес-звітності з метою приховати виплату грошей за мовчання порнозірці.

Обидва табори також нарощують збір коштів від мільярдерів, яким дозволено давати необмежені суми пов'язаним з кампаніями групам.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.