Кампания Трампа сообщила, что у нее больше денег, чем у кампании Байдена

Президентская кампания Дональда Трампа впервые сообщила, что на ее основном счете больше денег, чем на счету кампании по переизбранию президента Джо Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финансовую отчетность, обнародованную в четверг.

На конец мая кампания Трампа имела на счету около 116 млн долларов, что более чем вдвое больше, чем месяцем ранее. В то же время кампания Байдена сообщила Федеральной избирательной комиссии, что имеет в банке около 91 млн долларов – чуть больше, чем в конце апреля.

Полная финансовая картина для обоих лагерей не ясна, поскольку, хотя у обеих кампании крайним сроком представления отчетов о своих финансах федеральному регулятору был четверг, несколько связанных с ними комитетов по сбору средств не будут отчитываться о недавней активности до июля.

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Кампания Байдена и его партия ранее обнародовали неофициальные данные, свидетельствующие о 212 млн долларов наличности, но не уточнили, какие именно комитеты владеют этими деньгами.

Обнародованные цифры свидетельствуют о резком финансовом повороте в кампании Трампа, которая в начале года отставала от Байдена. Оба кандидата идут нога в ногу в национальных опросах общественного мнения, тогда как Трамп лидирует в нескольких ключевых штатах, где состоятся основные битвы.

Республиканская партия, которая вместе с Трампом собирает деньги в поддержку его кандидатуры, также сообщила об увеличении своих денежных запасов до 54 млн долларов с 38 млн долларов.

Демократическая партия сообщила, что имеет в банке около 65 млн долларов, по сравнению с 62 млн долларов в апреле.

Сбор средств для Трампа вырос в последние месяцы, в том числе за несколько недель до его осуждения 30 мая по обвинению в фальсификации бизнес-отчетности с целью скрыть выплату денег за молчание порнозвезде.

Оба лагеря также наращивают сбор средств от миллиардеров, которым разрешено давать неограниченные суммы связанным с кампаниями группам.

Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.