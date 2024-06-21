Рютте з’ясовує, чи зможе далі викладати після обрання генсеком НАТО

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, якого невдовзі призначать генеральним секретарем НАТО, з’ясовує, чи зможе він після цього продовжувати викладацьку діяльність.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Рютте перед своїм останнім засіданням уряду сказав, що сподівається продовжувати викладацьку діяльність і після того, як обійме посаду генсека НАТО, якщо для цього буде можливість.

Марк Рютте багато років читав соціальні науки в одному з навчальних закладів Гааги. Раніше він казав, що хоче після завершення прем’єрства перейти на викладацьку роботу як основну, проте на той час ще не було визначеності, як складеться його кар’єра після завершення формування нового уряду Нідерландів.

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Рютте також сказав, що планує і далі жити у Гаазі, попри те, що штаб-квартира НАТО розташована у Брюсселі. Він розраховує протягом робочих днів бути у Бельгії, а на вихідні повертатися додому.

Новий уряд на чолі з прем’єром Діком Схоофом приступить до роботи з 2 липня. Фактичне останнє засідання теперішнього нідерландського уряду відбудеться наступної п’ятниці, проте самого Марка Рютте там не буде, оскільки він бере участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Після призначення Рютте офіційно обійме посаду у НАТО з 1 жовтня.

Марк Рютте найдовше обіймав прем’єрську посаду у сучасній історії Нідерландів. Він вперше став очільником уряду у 2010 році і у серпні 2022 року перевищив термін попереднього "рекордсмена" Рууда Лубберса, який був прем’єром з кінця 1982 року до кінця літа 1994 року.

Нагадаємо, у четвер 20 червня румунський президент Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрило шлях для призначення Столтенберга.

Невдовзі перед цим Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рютте.