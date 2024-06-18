Орбан підтвердив, що Угорщина не заперечує проти Рютте на посаді генсека НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що більше не виступає проти кандидатури прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це Орбан написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр зазначив, що для нього було важливо, щоб наступний генсек НАТО підтримав його домовленість із Єнсом Столтенбергом щодо того, що Угорщина "не братиме участі в діяльності НАТО в Україні і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки".

За його словами, під час зустрічі у Брюсселі напередодні Рютте запевнив, що підтримує цю домовленість і продовжуватиме робити це, коли стане генсеком НАТО.

Реклама:

"У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на посаду генерального секретаря НАТО", – написав Орбан.

Він додав, що Рютте також запевнив, що його метою на посаді генсека НАТО "буде ставлення до усіх членів Альянсу з однаковим рівнем розуміння і поваги".

Раніше про те, що Угорщина припинила виступати проти Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО, повідомляли ЗМІ.

Одночасно президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий підтримати кандидатуру Рютте в обмін на допомогу з посиленням ППО.

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.