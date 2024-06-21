Рютте выясняет, сможет ли дальше преподавать после избрания генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого вскоре назначат генеральным секретарем НАТО, выясняет, сможет ли он после этого продолжать преподавательскую деятельность.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Рютте перед своим последним заседанием правительства сказал, что надеется продолжать преподавательскую деятельность и после того, как займет должность генсека НАТО, если для этого будет возможность.

Марк Рютте много лет преподавал социальные науки в одном из учебных заведений Гааги. Ранее он говорил, что хочет после завершения премьерства перейти на преподавательскую работу как основную, однако в то время еще не было определенности, как сложится его карьера после завершения формирования нового правительства Нидерландов.

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Рютте также сказал, что планирует и дальше жить в Гааге, несмотря на то, что штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе. Он рассчитывает в течение рабочих дней быть в Бельгии, а на выходные возвращаться домой.

Новое правительство во главе с премьером Диком Схоофом приступит к работе со 2 июля. Фактическое последнее заседание нынешнего нидерландского правительства состоится в следующую пятницу, однако самого Марка Рютте там не будет, поскольку он участвует в саммите лидеров ЕС в Брюсселе. После назначения Рютте официально займет должность в НАТО с 1 октября.

Марк Рютте дольше всех занимал премьерский пост в современной истории Нидерландов. Он впервые стал главой правительства в 2010 году и в августе 2022 года превысил срок предыдущего "рекордсмена" Рууда Лубберса, который был премьером с конца 1982 года до конца лета 1994 года.

Напомним, в четверг 20 июня румынский президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО, что окончательно открыло путь для назначения Рютте.

Незадолго перед этим Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте.