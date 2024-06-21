У Барселоні планують до 2028 року заборонити здавати квартири туристам

Влада іспанського міста Барселона, яке є одним з найпопулярніших місць для відпочинку, оголосила в п'ятницю, що до 2028 року заборонить здачу квартир в оренду туристам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мер міста Жауме Кольбоні заявив, що до листопада 2028 року Барселона скасує ліцензії на 10 101 квартиру, які наразі дозволені для короткострокової оренди.

"Ми стикаємося з тим, що, на нашу думку, є найбільшою проблемою Барселони", – сказав Кольбоні на заході міської влади.

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Бум короткострокової оренди житла в Барселоні, найбільш відвідуваному іноземними туристами місті Іспанії, спричиняє те, що деякі жителі не можуть дозволити собі купити квартиру, оскільки орендна плата зросла на 68% за останні 10 років, а вартість купівлі будинку збільшилася на 38%, сказав Кольбоні.

Доступ до житла став рушієм нерівності, особливо для молоді, додав він.

"Ці 10 000 квартир будуть використовуватися мешканцями міста або підуть на ринок для оренди чи продажу", – сказав Кольбоні.

Міністерка житлового будівництва Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що підтримує рішення Барселони.

"Йдеться про те, щоб докласти всіх необхідних зусиль, щоб гарантувати доступ до доступного житла", – зазначила вона.

Своєю чергою в барселонській асоціації туристичних апартаментів APARTUR заявили, що заборона спричинить зростання кількості нелегальних туристичних апартаментів.

"Кольбоні робить помилку, яка призведе до (зростання) бідності та безробіття", – йдеться в заяві.

Місцева влада Барселони заявила, що збереже "жорсткий" режим перевірок для виявлення потенційних нелегальних туристичних апартаментів після того, як заборона набуде чинності.

Нагадаємо, наприкінці травня мешканців іспанських Балеарських островів вийшли на велику акцію протесту проти масового туризму.

Також з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю. За перші дні цього експерименту місто заробило майже 1 млн євро.