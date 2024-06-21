В ОП налаштовані провести другий Саміт миру до кінця року

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

Про це він заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

За словами Жовкви, Київ хоче провести другий Саміт миру до кінця року.

"Процес не має бути затягнутим. Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського визнання реальності, як вони про це кажуть", – додав він.

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Заступник голови ОП уточнив, що на терміни проведення Саміту впливатимуть не лише вибори президента США, а й "інтенсивність роботи в тематичних групах", які розробляють окремі пункти "формули миру".

"Ви ж чули президента, який сказав, що другий Саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України", – вказав Жовква.

Він також підтвердив озвучене раніше міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прагнення України організувати другий саміт в одній із країн Глобального Півдня.

"І це було б логічно, тому що перший саміт відбувся в європейській державі, у нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей саміт має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес", – додав посадовець.

В Офісі президента раніше заявили, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.

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