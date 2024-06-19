У Зеленського кажуть, що до рішення Саміту миру можуть приєднатися нові країни

Підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це заявив заступник керівника Офісу президента Микола Точицький в ефірі телемарафону.

Точицький розповів, що Україна отримує сигнали від низки держав про те, що вони можуть підтримати підсумкове комюніке саміту.

"У кожної країни-учасниці, або серед тих країн, які не доїхали з тих чи інших причин, є свої внутрішні процедури щодо приєднання до тих чи інших документів. Тому сигнали в нас є", – розповів Точицький.

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За його словами, "хтось має пройти додаткові внутрішні процедури, як-от узгодження остаточного тексту документа, хтось каже, що працює над тим, щоб приєднатися".

Як повідомлялося, 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Пізніше зі списку країн, які підтримали комюніке, були виключені Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке долучилася держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат.

Спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, згодом три країни відкликали підпис, але долучилися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат. На даний час це 84 підписанти.

Детально про результати саміту у Швейцарії читайте у статті "Що змінить Саміт миру".