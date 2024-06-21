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Україна налаштована на проведення другого Саміту миру в країні Глобального Півдня

Новини — П'ятниця, 21 червня 2024, 10:30 — Андрій Синявський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ налаштований на те, щоб другий Саміт миру пройшов в одній із країн так званого Глобального Півдня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він говорив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, серед варіантів, в якій країні може пройти другий Саміт миру, розглядається не тільки Саудівська Аравія як одна з країн Глобального Півдня.

"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального Півдня. І тут є декілька якісних й сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту", – зазначив Кулеба.

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Глава МЗС зауважив, що час між першим і другим самітами не буде порожнім, адже президент України Володимир Зеленський домовився з лідерами країн Європи, Латинської Америки, Африки про проведення у цей період тематичних заходів з кожного пункту "формули миру" для формування переговорної позиції.

"Зараз буде відбуватися дуже велика робота для того, щоб вийти на другий саміт з максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн", – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього. 

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Кулеба Саміт миру Війна з РФ
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