Віцеканцлер Німеччини попередив Китай про економічні наслідки підтримки Росії

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки, заявив Габек, який також обіймає посаду міністра економіки Німеччини, в суботу в Пекіні на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату.

Габек повторив аналогічні коментарі, зроблені ним у п'ятницю.

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Китайську сторону очолював колега Габека Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC). На цей орган покладено завдання керувати розвитком китайської економіки.

"Ми б діяли інакше і, безумовно, не так жорстко аналізували, де у нас є залежність від сировини і технічних товарів, якби не було цієї війни або підтримки Китаєм Росії у цій війні", – підкреслив Габек.

Він додав, що ці речі неможливо відокремити: "Наші відносини, наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.

У вівторок Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.