Китай відповів генсеку НАТО на звинувачення у розпалюванні війни проти України

Китай у вівторок закликав НАТО "припинити перекладати провину" за війну в Україні після того, як генсек Альянсу Єнс Столтенберг звинуватив Пекін у розпалюванні війни через підтримку Росії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на черговому брифінгу, його слова наводить агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.

У вівторок Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

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"Ми радимо (НАТО) припинити перекладати провину і сіяти розбрат, не підливати оливи у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Стратегічне партнерство між Китаєм і Росією зміцнилося після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але Пекін відкидає звинувачення Заходу в тому, що він допомагає Москві.

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.

Китай не брав участі у Саміті миру в Швейцарії на вихідних, про підсумки якого детально розповідала "ЄвроПравда".