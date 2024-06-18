Столтенберг: Захід має змусити Китай заплатити за підтримку РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для Китаю мають бути наслідки за підтримку Росії у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні.

Генсек Альянсу звинуватив Китай у розпалюванні війни РФ проти України, вказавши, що минулого року Росія імпортувала з Китаю 90 відсотків своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. За його словами, Пекін також працює над тим, щоб надати Москві покращені супутникові можливості.

"Лідер КНР Сі Цзіньпін намагався створити враження, що він відходить на задній план у цьому конфлікті, щоб уникнути санкцій і зберегти торгівлю", – заявив Столтенберг.

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Втім, зауважив він, реальність така, що Китай підживлює найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, і водночас хоче підтримувати хороші відносини із Заходом.

"Пекін не може мати і те, і інше. В якийсь момент – і якщо Китай не змінить курс – союзники повинні мають змусити його заплатити. Повинні бути наслідки", – зазначив генсек НАТО.

Столтенберг також вказав, що чим надійнішою буде довгострокова підтримка України, тим швидше Москва зрозуміє, що вона не зможе перечекати західні країни.

"Це може здатися парадоксом, але шлях до миру – це більше зброї для України", – резюмував він.

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.

Раніше повідомляли, що міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

Нагадаємо, Мінфін США також оголосив про розширення механізму вторинних санкцій стосовно Росїі.

Також стало відомо, що Сполучені Штати розширять санкції, щоб обмежити продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів до РФ, які будуть націлені на організації та мережі в КНР та інших країнах.