У Німеччині евакуювали 83 мешканців будинку, якому загрожує обвалення

83 людини в західнонімецькому місті Ессен були змушені покинути свої домівки вночі, оскільки безпека їхнього будинку опинилась під загрозою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Речник пожежної бригади Ессена Ніко Блюм пояснив, що під будівлею було виявлено порожнину.

фото DPA

Пожежна бригада розпочала операцію близько 22:00 у п'ятницю і закінчила її близько 3 години ночі в суботу.

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За словами представника міської влади, під багатоповерхівкою в районі Фрайзенбрух знаходиться доступ до вентиляційного тунелю, якому понад 100 років, і який має відношення до історії гірничодобувної промисловості регіону, пояснила прессекретар міста.

Минулого тижня гірничодобувна влада провела розвідувальне буріння в цьому районі. У процесі було виявлено порожнину. Після ретельної перевірки експерти будівельної інспекції в п'ятницю ввечері наказали евакуювати мешканців будинку.

Прессекретар сказала, що необхідність покинути свої домівки пізно ввечері без попередження і, можливо, на тривалий час була вкрай неприємною для мешканців будинку, багато з яких – літні люди. Евакуація в цілому пройшла спокійно, але деякі мешканці спочатку не хотіли залишати свої квартири.

За даними міської влади, 33 постраждалих були розміщені в готелі, який також використовується для біженців. Деяких мешканців, які потребували допомоги, тимчасово доправили до лікарні.

Більшість були розміщені приватно у друзів і родичів. Пожежники припускають, що люди не зможуть повернутися до своїх домівок протягом декількох тижнів.

Кілька тисяч кілометрів шахт і тунелів проходять крізь землю в Рурському регіоні, колишньому індустріальному центрі Німеччини, з частими обвалами в результаті пошкоджень від гірничодобувної діяльності, що з'являються на поверхні.

У 2000 році в житловому районі Ваттеншайд міста Бохум утворився кратер площею 500 квадратних метрів, в який провалилися два гаражі.

Активний видобуток вугілля в Німеччині завершився у 2018 році після більш ніж 200 років. Ще довго після цього колишня компанія-оператор RAG продовжує отримувати тисячі повідомлень про пошкодження будівель внаслідок видобутку вугілля та утворення порожнин на великій глибині.

Пошкодження, спричинені гірничими роботами, фінансово відшкодовуються RAG і ремонтуються спеціалізованими компаніями.

Нагадаємо, на початку червня сильні зливи на півдні Німеччини спричинили додаткові руйнування руїн середньовічного замку Фалькенштейн, що розташований майже на кордоні з Австрією високо в горах.