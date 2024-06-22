В Германии эвакуировали 83 жильцов дома, которому грозит обрушение

83 человека в западногерманском городе Эссен были вынуждены покинуть свои дома ночью, поскольку безопасность их дома оказалась под угрозой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Представитель пожарной бригады Эссена Нико Блюм объяснил, что под зданием была обнаружена полость.

Пожарная бригада начала операцию около 22:00 в пятницу и закончила ее около 3 часов ночи в субботу.

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По словам представителя городских властей, под многоэтажкой в районе Фрайзенбрух находится доступ к вентиляционному тоннелю, которому более 100 лет, и который имеет отношение к истории горнодобывающей промышленности региона, пояснила пресс-секретарь города.

На прошлой неделе горнодобывающие власти провели разведывательное бурение в этом районе. В процессе было обнаружено полость. После тщательной проверки эксперты строительной инспекции в пятницу вечером приказали эвакуировать жильцов дома.

Пресс-секретарь сказала, что необходимость покинуть свои дома поздно вечером без предупреждения и, возможно, на длительное время была крайне неприятной для жильцов дома, многие из которых – пожилые люди. Эвакуация в целом прошла спокойно, но некоторые жильцы поначалу не хотели покидать свои квартиры.

По данным городских властей, 33 пострадавших были размещены в отеле, который также используется для беженцев. Некоторых жителей, которые нуждались в помощи, временно доставили в больницу.

Большинство были размещены частным образом у друзей и родственников. Пожарные предполагают, что люди не смогут вернуться в свои дома в течение нескольких недель.

Несколько тысяч километров шахт и туннелей проходят сквозь землю в Рурском регионе, бывшем индустриальном центре Германии, с частыми обвалами в результате повреждений от горнодобывающей деятельности, появляющихся на поверхности.

В 2000 году в жилом районе Ваттеншайд города Бохум образовался кратер площадью 500 квадратных метров, в который провалились два гаража.

Активная добыча угля в Германии завершилась в 2018 году после более чем 200 лет. Еще долго после этого бывшая компания-оператор RAG продолжает получать тысячи сообщений о повреждении зданий в результате добычи угля и образования полостей на большой глубине.

Повреждения, вызванные горными работами, финансово возмещаются RAG и ремонтируются специализированными компаниями.

Напомним, в начале июня сильные ливни на юге Германии вызвали дополнительные разрушения руин средневекового замка Фалькенштейн, который расположен почти на границе с Австрией высоко в горах.