У німецькій Баварії через інтенсивні зливи обвалилася частина руїн стародавнього замку

Сильні зливи на півдні Німеччини спричинили додаткові руйнування руїн середньовічного замку Фалькенштейн, що розташований майже на кордоні з Австрією високо в горах.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Через насичення ґрунту водою після рясних затяжних злив сталися зсуви і фрагменти стін обвалилися. Фото з місця поки не наводять і масштаби пошкоджень ще невідомі.

У районі Розенгайм повідомили, що евакуювали 50 осіб з району під замком.

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Замок побудували приблизно на початку IV століття на висоті понад 1200 метрів, комплекс добудовувався та функціонував кілька століть, доки його практично знищила пожежа наприкінці XVII ст. Зараз це популярне місце для гірських прогулянок.

Gerolf Niessner / PantherMedia / IMAGO

Нагадаємо, на півдні Німеччини продовжують боротися з наслідками повеней, що почалися після дуже інтенсивних дощів минулої п’ятниці. Пік повені майже минув, рівень води надалі має спадати. Через негоду загинули щонайменш четверо людей.

В ніч на вівторок після сильних дощів підтопило також окремі міста у польській Сілезії.