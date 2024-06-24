Шольц: Підтримці Україні немає альтернативи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо України, але підкреслив, що альтернативи цьому немає.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького канцлера наводить Tagesschau.

Шольц зауважив цей факт, зокрема у контексті невтішних для його соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

"Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити (підтримку України – Ред.)", – зазначив Шольц.

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Він нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту".

Укладену протягом десятиліть угоду не пересувати кордони силою було скасовано Росією, резюмував Шольц.

Раніше німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер закликав уряд більш відкрито говорити про свою політику щодо України на сході Німеччини.

Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Європи, якщо Україна не отримає достатньої підтримки для захисту від Росії.