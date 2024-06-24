Шольц: Поддержке Украины нет альтернативы

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что одной из причин падения популярности правящей коалиции на востоке страны является политика правительства в отношении Украины, но подчеркнул, что альтернативы этому нет.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого канцлера приводит Tagesschau.

Шольц отметил этот факт, в частности в контексте неутешительных для его социал-демократической партии результатов выборов в Европарламент на востоке Германии.

"Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, которые также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, по моему мнению, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить (поддержку Украины – Ред.)", – отметил Шольц.

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Он напомнил, что именно Россия напала на Украину, и что ее захватническая война "является попыткой изменить карту".

Заключенное в течение десятилетий соглашение не передвигать границы силой было отменено Россией, резюмировал Шольц.

Недавно немецкий министр финансов Кристиан Линднер призвал правительство более открыто говорить о своей политике в отношении Украины на востоке Германии.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Европы, если Украина не получит достаточной поддержки для защиты от России.