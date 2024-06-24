У Німеччині розкрили цифри щодо працюючих українців та отримувачів виплат

Серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такі цифри Федеральне агентство з працевлаштування надало у відповідь на запит видання.

Після початку повномасштабної війни чисельність українців у Німеччині зросла на 1,1 млн – до 1,3 млн станом на квітень 2024 року.

Серед цих людей понад 855 тисяч – трудового віку, серед них майже 542 тисячі – жінки.

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За даними Міністерства праці, постійну роботу мають 187 тисяч українців у Німеччині, і ще 47 тисяч мають періодичні тимчасові роботи і підробітки. Сукупно це 234 тисячі українців, які так чи інакше працюють.

Ще 289 тисяч громадян України – діти та підлітки віком до 15 років і 117 тисяч – пенсіонери віком понад 65 років.

Станом на лютий 2024 року соціальні виплати у Німеччині отримували понад 723 тисячі українських громадян, серед них є і такі, що приїхали до ФРН ще до повномасштабної війни.

Понад 506 тисяч серед них – люди працездатного віку, серед яких приблизно дві третини – жінки.

Нагадаємо, раніше низка політиків у Німеччині закликала скасувати стандартну допомогу по безробіттю (Bürgergeld) для українських біженців в країні, лунали також ідеї про депортацію українців, які не влаштовуються на роботу. В уряді ФРН відкинули такі заклики.

Раніше повідомляли, що у межах програми прискореної інтеграції українців на ринок праці Німеччини Jobturbo вдалось залучити близько 33 тисяч людей – ушестеро менше, ніж очікував німецький уряд.