В Германии раскрыли цифры по работающим украинцам и получателям выплат

Среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такие цифры Федеральное агентство по трудоустройству предоставило в ответ на запрос издания.

После начала полномасштабной войны численность украинцев в Германии выросла на 1,1 млн – до 1,3 млн по состоянию на апрель 2024 года.

Среди этих людей более 855 тысяч – трудового возраста, среди них почти 542 тысячи – женщины.

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По данным Министерства труда, постоянную работу имеют 187 тысяч украинцев в Германии, и еще 47 тысяч имеют периодические временные работы и подработки. Совокупно это 234 тысячи украинцев, которые так или иначе работают.

Еще 289 тысяч граждан Украины – дети и подростки в возрасте до 15 лет и 117 тысяч – пенсионеры старше 65 лет.

По состоянию на февраль 2024 года социальные выплаты в Германии получали более 723 тысяч украинских граждан, среди них есть и такие, которые приехали в ФРГ еще до полномасштабной войны.

Более 506 тысяч среди них – люди трудоспособного возраста, среди которых примерно две трети – женщины.

Напомним, ранее ряд политиков в Германии призвал отменить стандартную помощь по безработице (Bürgergeld) для украинских беженцев в стране, звучали также идеи о депортации украинцев, которые не устраиваются на работу. В правительстве ФРГ отвергли такие призывы.

Ранее сообщалось, что в рамках программы ускоренной интеграции украинцев на рынок труда Германии Jobturbo удалось привлечь около 33 тысяч человек – в шесть раз меньше, чем ожидало немецкое правительство.