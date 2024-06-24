Італія хоче собі посаду віцепрезидента в майбутньому складі Єврокомісії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що в майбутньому складі Європейської комісії італійський представник повинен бути представлений на рівні віцепрезидента цього виконавчого органу ЄС.

Про це він сказав перед засіданням голів МЗС країн Євросоюзу в Люксембурзі 24 червня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Таяні, Італія "не може не мати віцепрезидента Єврокомісії та єврокомісара з вагомим портфелем".

Він звернув увагу, що Італія останні п’ять років не була представлена у виконавчому органі ЄС на рівні віцепрезидента, і "це найменше, що наша країна може просити і вимагати".

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"Я вважаю, що як країна-засновник (Європейського Союзу. – Ред.) і за ту роль, яку вона відіграє як другий за величиною виробник в Європі, Італія по праву має право на представництво на високому рівні", – підсумував очільник італійського МЗС.

Таяні, чия партія "Вперед, Італіє" є частиною Європейської народної партії в Європарламенті, також вважає, що для формування більшості вона повинна шукати підтримки "Європейських консерваторів і реформістів" – групи, яку де-факто очолює прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі минулого понеділка не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".