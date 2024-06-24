Италия хочет должность вице-президента в будущем составе Еврокомиссии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в будущем составе Европейской комиссии итальянский представитель должен быть представлен на уровне вице-президента.

Об этом он сказал перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге 24 июня, сообщает "Европейская правда".

По словам Таяни, Италия "не может не иметь вице-президента Еврокомиссии и еврокомиссара с весомым портфелем".

Он обратил внимание, что Италия последние пять лет не была представлена в исполнительном органе ЕС на уровне вице-президента, и "это самое малое, что наша страна может просить и требовать".

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"Я считаю, что как страна-основатель (Европейского Союза. – Ред.) и за ту роль, которую она играет как второй по величине товаропроизводитель в Европе, Италия по праву имеет право на представительство на высоком уровне", – подытожил глава итальянского МИД.

Таяни, чья партия "Вперед, Италия" является частью Европейской народной партии в Европарламенте, также считает, что для формирования большинства ЕНП должна искать поддержки "Европейских консерваторов и реформистов" – группы, которую де-факто возглавляет премьер Италии Джорджия Мелони.

Как известно, лидеры Евросоюза на встрече в прошлый понедельник не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.

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