США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансують друк підручників для учнів молодших класів українських шкіл.

Про це в понеділок, 24 червня, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

За словами Саллівана, фінансування USAID дозволить надрукувати понад три мільйонів підручників для учнів початкових класів до початку наступного навчального року.

"Ці підручники будуть виготовлені в Україні та доставлені у понад 12 тисяч шкіл по всій країні", – додав він.

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Радник Байдена з нацбезпеки уточнив, що такий крок покликаний підтримати українське книговидавництво після того, як Росія зруйнувала друкарню "Фактор-Друк" у Харкові – одну з найбільших у Європі.

"Харківські друкарні виробляють значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Наносячи удари по цих друкарнях, Росія атакує українську систему освіти. Ми не дозволимо Росії досягти успіху", – підкреслив Салліван.

Минулого року, нагадаємо, Україна отримала першу партію підручників для програми "Нової української школи" з української мови, надруковану безоплатно у ЄС.