США профинансируют печать более 3 млн учебников для украинских школьников

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) профинансируют печать учебников для учеников младших классов украинских школ.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

По словам Салливана, финансирование USAID позволит напечатать более трех миллионов учебников для учеников начальных классов до начала следующего учебного года.

"Эти учебники будут изготовлены в Украине и доставлены в более 12 тысяч школ по всей стране", – добавил он.

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Советник Байдена по нацбезопасности уточнил, что такой шаг призван поддержать украинское книгоиздательство после того, как Россия разрушила типографию "Фактор-Друк" в Харькове – одну из крупнейших в Европе.

"Харьковские типографии производят значительный процент всех книг в Украине, включая учебники для украинских детей. Нанося удары по этим типографиям, Россия атакует украинскую систему образования. Мы не позволим России достичь успеха", – подчеркнул Салливан.

В прошлом году, напомним, Украина получила первую партию учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку, напечатанную бесплатно в ЕС.