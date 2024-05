Західні посли долучилися до флешмобу підтримки видавництва Vivat після удару РФ

Посли Британії та Німеччини долучилися до українського флешмобу підтримки видавництва Vivat, яке постраждало внаслідок російських ударів по Харкову 23 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Британський посол Мартін Гарріс пояснив підписникам, що російські ракети поцілили у типографію, яка друкує книги для видавництва Vivat, і українці після цього влаштували флешмоб підтримки.

Today Russian missiles hit the Faktor printing house in #Kharkiv , where the titles of @vivatbook are published. Ukrainians are out book-buying today in response, and so am I. Vivat Vivat! pic.twitter.com/kCZlq2YIAn Реклама: May 23, 2024

"Українці сьогодні у відповідь купують книжки (видавництва), і я також. Vivat Vivat!", – написав Гарріс, показавши свої три придбані екземпляри. Посол, нагадаємо, вільно володіє українською та в інтерв'ю з "ЄвроПравдою" спілкувався повністю українською мовою.

Посол Німеччини Мартін Єгер опублікував короткий допис "Vivat Харків", а також поширив допис журналістки Христини Бердинських, де вона нагадує, що це видавництво видало щоденник вбитого росіянами в окупації письменника Володимира Вакуленка, який знайшла поетеса Вікторія Амеліна, яка згодом сама загинула внаслідок ракетного удару у Краматорську.

Посол Австрії Арад Бенкьо також розповів підписникам про влучання російських ракет у типографію.

Today Russian missiles destroyed Faktor Druk printing house in Kharkiv, one of the largest printing complexes in Europe. Printers and workers killed and wounded, books burned.

The publishing house printed books from almost all Ukrainian publishers. pic.twitter.com/gvVhRyvJry — Arad Benkö (@AradBenkoe) May 23, 2024

До флешмобу солідарності з видавництвом долучилися і низка західних експертів та журналістів.

I'm holding a copy of my book 'Invasion' in solidarity with my Ukrainian publisher Vivat. This morning Russia attacked Vivat’s printing house in Kharkiv. Colleagues were killed and injured. My condolences. Buy Vivat titles & other Ukrainian books. Don't let Russian fascism win pic.twitter.com/R13Du8vFfm — Luke Harding (@lukeharding1968) May 23, 2024

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова наголосила на необхідності прискорити і посилити постачання Україні військової допомоги.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Люботину Харківської області закликав союзників знайти додаткові Patriot для України.

Як повідомляли, вранці 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки на Харків 7 людей загинули, ще 20 постраждали.

У другій половині дня була нова атака, під удар КАБами потрапили Харків та Дергачі, відомо про 13 постраждалих.