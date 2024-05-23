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Західні посли долучилися до флешмобу підтримки видавництва Vivat після удару РФ

Новини — Четвер, 23 травня 2024, 18:37 — Марія Ємець

Посли Британії та Німеччини долучилися до українського флешмобу підтримки видавництва Vivat, яке постраждало внаслідок російських ударів по Харкову 23 травня. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Британський посол Мартін Гарріс пояснив підписникам, що російські ракети поцілили у типографію, яка  друкує книги для видавництва Vivat, і українці після цього влаштували флешмоб підтримки.

"Українці сьогодні у відповідь купують книжки (видавництва), і я також. Vivat Vivat!", – написав Гарріс, показавши свої три придбані екземпляри. Посол, нагадаємо, вільно володіє українською та в інтерв'ю з "ЄвроПравдою" спілкувався повністю українською мовою. 

Посол Німеччини Мартін Єгер опублікував короткий допис "Vivat Харків", а також поширив допис журналістки Христини Бердинських, де вона нагадує, що це видавництво видало щоденник вбитого росіянами в окупації письменника Володимира Вакуленка, який знайшла поетеса Вікторія Амеліна, яка згодом сама загинула внаслідок ракетного удару у Краматорську. 

Посол Австрії Арад Бенкьо також розповів підписникам про влучання російських ракет у типографію. 

До флешмобу солідарності з видавництвом долучилися і низка західних експертів та журналістів. 

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Люботину Харківської області закликав союзників знайти додаткові Patriot для України.

Як повідомляли, вранці 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки на Харків 7 людей загинули, ще 20 постраждали.

У другій половині дня була нова атака, під удар КАБами потрапили Харків та Дергачі, відомо про 13 постраждалих. 

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