США відповіли Росії після ударів у Криму: Україна сама обирає цілі

У Сполучених Штатах на закиди російської пропаганди про "безпосередню участь" Вашингтона в ударах по окупованому Криму на вихідних нагадали, що саме Україна ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Представник Пентагону майор Чарлі Дітц сказав, що Україна "ухвалює власні рішення щодо обрання цілей і здійснює власні військові операції".

А представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією.

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"Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії", – додав він.

Напередодні в Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами ATACMS". Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.

Водночас у російському Міноборони визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів.

МЗС Росії в понеділок викликало посла США Лінн Трейсі, якій оголосило демарш; заявило, що Штати "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту"; і пообіцяло "відповідь на цей злочин".