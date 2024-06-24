США ответили России после ударов в Крыму: Украина сама выбирает цели

В Соединенных Штатах на упреки российской пропаганды о "непосредственном участии" Вашингтона в ударах по оккупированному Крыму на выходных напомнили, что именно Украина принимает решение о том, какие цели поражать западным оружием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц сказал, что Украина "принимает собственные решения по выбору целей и осуществляет собственные военные операции".

А представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя удар по Крыму, отметил, что любые смерти гражданского населения являются трагедией.

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"Это, безусловно, касается и тысяч невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала российской агрессии", – добавил он.

Накануне в Минобороны России заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS". Российские власти говорят о четырех погибших и более 150 пострадавших.

В то же время в российском Минобороны признали, что жертвы среди мирного населения произошли в результате работы ПВО оккупантов.

МИД России в понедельник вызвал посла США Линн Трейси, которой объявил демарш; заявил, что Штаты "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта"; и пообещал "ответ на это преступление".