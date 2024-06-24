Росія викликала посла США: "не сумнівається", що Вашингтон "наводив ракети" на Крим

Міністерство закордонних справ Росії 24 червня викликало посла США Лінн Трейсі у зв’язку з ракетним ударом по Криму минулими вихідними, після чого розродилось опусом про причетність Вашингтона до цієї події.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Російське МЗС заявило, що оголосило демарш американському послу "у зв'язку з новим кривавим злочином київського режиму, під опікою та озброєнням якого перебував Вашингтон".

Там додали, що США "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту, постачаючи ЗСУ найсучасніші озброєння, зокрема ракети ATACMS з касетними бойовими частинами", й пообіцяли "заходи у відповідь".

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Після цього на сайті Міністерства закордонних справ Росії вийшла заява "у зв'язку з терористичною атакою на Севастополь", де відповідальність у стилі роспропаганди покладається на "київський режим за підтримки США та їхніх сателітів".

"Причетність США до цього зловісного злочину жодних сумнівів не викликає", п – йдеться в заяві, де вкотре обіцяється "відповідь на цей злочин".

Напередодні в Міноборони Росії заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами "ATACMS". Російська влада каже про чотирьох загиблих і понад 150 постраждалих.

Водночас у російському Міноборони визнали, що жертви серед мирного населення сталися внаслідок роботи ППО окупантів.