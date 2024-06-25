Прикордонне агентство ЄС допоможе Сербії боротися з нелегальною міграцією

Сербія у вівторок, 25 червня, підписала угоду з прикордонним агентством Європейського Союзу Frontex про посилення "оперативної співпраці", покликаної протидіяти нелегальній міграції через Західні Балкани на територію ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Європейська комісія.

Угоду підписали в Белграді комісарка ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон та міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич після переговорів, що тривали понад рік.

Згідно з домовленістю, Frontex тепер матиме право проводити спільні операції і розміщувати прикордонників і співробітників берегової охорони ЄС на території Сербії, зокрема на її кордонах із сусідніми країнами, що не є членами Євросоюзу.

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"Посилення нагляду за кордоном уздовж усього міграційного маршруту має важливе значення для зменшення кількості нелегальних мігрантів, враховуючи еволюцію методів роботи контрабандистів, а також ризики торгівлі вогнепальною зброєю та організованої злочинності", – заявили в Єврокомісії.

Frontex уже має майже 500 працівників на Західних Балканах та здійснює спільні операції з прикордонниками Албанії, Північної Македонії та Чорногорії.

Сербія розташована вздовж так званого балканського маршруту, яким мігранти прямують до Європейського Союзу. За даними Frontex, за перші 10 місяців 2023 року цим маршрутом скористалися майже 100 тисяч мігрантів.

Нагадаємо, 14 травня Рада ЄС ухвалила історичну реформу європейської системи притулку та міграції.