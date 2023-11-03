Сербська поліція заявила про сім арештів і сотні знайдених мігрантів

Поліція Сербії у п’ятницю оголосила, що за підсумками операції з боротьби з нелегальною міграцією протягом цього тижня затримали 7 осіб, підозрюваних у контрабанді людей.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Масштабні рейди правоохоронців у лісах біля кордону з Угорщиною почалися після того, як минулої суботи на кордоні сталася стрілянина, у якій троє мігрантів загинули і одна людина отримала поранення.

У четвер поліція заявила, що виявили загалом 738 нелегальних мігрантів, які сподівалися далі потрапити у ЄС. Частину знайшли біля кордону з Угорщиною, але більшість – біля болгарського кордону.

Затримали 7 осіб, яких підозрюють у сприянні нелегальному перетину кордону. Арешти здійснили у Белграді та місті Суботиця біля угорського кордону.

Правоохоронці заявляють, що за сприяння з перетином кордону мігранти платять по 2350 євро з особи.

Сербія є ключовою країною на так званому "балканському" міграційному маршруті до ЄС. Потік нелегальної міграції на ньому зазвичай зростає з настанням осені, коли штормова погода робить шлях через Середземне море надто ризиковим.

Останнім часом на кордоні Сербії з Угорщиною почастішали сутички і стрілянина через з’ясування стосунків між бандами контрабандистів.

Як відомо, низка країн Центрально-Східної Європи відновили контроль на внутрішніх кордонах у межах Шенгенської зони для протидії нелегальній міграції.