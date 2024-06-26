Остін обговорив з міністром оборони Ізраїлю способи відвернути війну з Ліваном

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом, щоб обговорити, зокрема поточну ситуацію на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Про це під час брифінгу розповів речник Пентагону Пат Райдер, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі Остін закликав свого ізраїльського колегу працювати над деескалацією напруженості у відносинах з підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла" в Лівані.

За словами Райдера, вони обговорили зусилля, спрямовані на "деескалацію напруженості вздовж ізраїльсько-ліванського кордону, збільшення обсягів гуманітарної допомоги в Газі і спільну боротьбу проти іранських і підтримуваних Іраном нападів на Ізраїль і дестабілізаційних дій на всьому Близькому Сході".

Реклама:

Під час зустрічі Остін підтвердив "залізну" прихильність Сполучених Штатів до Ізраїлю.

Райдер вказав, що після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року "Хезболла" посилила провокації на півночі Ізраїлю, і ці провокації стають дедалі частішими.

Остін підкреслив, що ці провокації "загрожують втягнути ізраїльський і ліванський народи у війну, якої жоден з них не хоче, і що така війна буде катастрофічною для Лівану і буде руйнівною для невинних ізраїльських і ліванських цивільних осіб", додав представник Пентагону.

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.

Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з "Хезболлою".

Водночас у США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання "Хезболла".