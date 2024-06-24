У США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може спровокувати Іран на відповідь

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання Хезболла.

Заяву американського топвійськового наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Браун зазначив, що Іран "був би більш схильний підтримувати Хезболлу".

Він додав, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС в Газі, але надасть більшу підтримку Хезболлі, "особливо якщо відчує, що Хезболла знаходиться під серйозною загрозою".

Реклама:

Браун також сказав, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни з Хезболлою, так само, як вони допомогли Ізраїлю відбити іранський шквал ракет і безпілотників у квітні.

За його словами, важче відбиватися від ракет меншої дальності, які "Хезболла" регулярно запускає через кордон в Ізраїль.

Браун сказав, що США продовжують переговори з ізраїльськими лідерами і застерігають від розширення конфлікту.

За його словами, ключове послання полягає в тому, щоб "подумати про наслідки будь-якого типу операції в Лівані і про те, як це може розгортатися і як це вплине не лише на регіон, але й на наші сили в регіонах".

Як відомо, у неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.

Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з Хезболлою.

У США намагаються сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту. Очікується, що це питання підніметься цього тижня, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відвідає Вашингтон для зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями.

Міністерка закордонних справ Ізраїлю Анналена Бербок під час свого візиту до Ізраїлю збриається порушити питання про особливо напружену і небезпечну ситуацію на кордоні між Ізраїлем і Ліваном.