Остин обсудил с министром обороны Израиля способы предотвратить войну с Ливаном

Глава Пентагона Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, чтобы обсудить, в частности текущую ситуацию на израильско-ливанской границе.

Об этом во время брифинга рассказал представитель Пентагона Пат Райдер, сообщает "Европейская правда".

На встрече Остин призвал своего израильского коллегу работать над деэскалацией напряженности в отношениях с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла" в Ливане.

По словам Райдера, они обсудили усилия, направленные на "деэскалацию напряженности вдоль израильско-ливанской границы, увеличение объемов гуманитарной помощи в Газе и совместную борьбу против иранских и поддерживаемых Ираном нападений на Израиль и дестабилизирующих действий на всем Ближнем Востоке".

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Во время встречи Остин подтвердил "железную" приверженность Соединенных Штатов к Израилю.

Райдер указал, что после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года "Хезболла" усилила провокации на севере Израиля, и эти провокации становятся все более частыми.

Остин подчеркнул, что эти провокации "угрожают втянуть израильский и ливанский народы в войну, которой ни один из них не хочет, и что такая война будет катастрофической для Ливана и будет разрушительной для невинных израильских и ливанских гражданских лиц", добавил представитель Пентагона.

Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газы подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В свою очередь в США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".