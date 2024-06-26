Новообраний генсек Ради Європи назвав Україну своїм пріоритетом

Новообраний генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом на посаді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії, зробив після оголошення результатів виборів.

"Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо, чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями", – наголосив Берсе.

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Він заявив про намір якомога швидше обговорити на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і Комітету міністрів та підготувати пропозиції щодо всіх аспектів підтримки.

"Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі", – зазначив Берсе.

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок, 25 червня, обрала нового генерального секретаря організації – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.

Берсе обрали в другому раунді голосування, він набрав мінімально необхідний 121 голос делегатів ПАРЄ.

Усього на посаду претендували троє кандидатів: Берсе, колишній міністр культури Естонії Індрек Саар та єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Для участі у нинішніх виборах Рейндерс брав офіційну відпустку в Єврокомісії.