Рада Європи обрала генсека: єврокомісар Рейндерс удруге програв

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 25 червня, обрала нового генерального секретаря організації – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба ПАРЄ.

Берсе обрали в другому раунді голосування за посаду генерального секретаря Ради Європи, він набрав мінімально необхідний 121 голос делегатів ПАРЄ.

Усього на посаду претендували троє кандидатів: Берсе, колишній міністр культури Естонії Індрек Саар та єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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У першому турі голосування швейцарець також був фаворитом і заручився підтримкою 92 національних делегатів у Парламентській асамблеї. Саар отримав 79 голосів, а Рейндерс – 70.

Для Рейндерса це друга спроба поборотись за посаду генсека РЄ: у 2019 році він програв на виборах Марії Пейчинович-Бурич.

Для участі у нинішніх виборах він брав офіційну відпустку в Єврокомісії.

Пейчинович-Бурич. вирішила не йти на другий термін, на який мала право за правилами організації. Новий голова почне виконувати обов’язки з 18 вересня.