Єврокомісар, який змагається за посаду генсека Ради Європи, призупинив роботу у ЄК

Єврокомісар з питань юстиції від Бельгії Дідьє Рейндерс призупиняє виконання обов’язків та йде у неоплачувану відпустку у зв’язку з тим, що змагатиметься за посаду генерального секретаря Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила на брифінгу 15 квітня заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста.

Подеста повідомила, що сферу відповідальності Рейндерса доручать віцепрезидентці з питань цінностей і прозорості Вері Юровій на час, доки завершаться вибори генерального секретаря Ради Європи, у яких він бере участь.

"У зв’язку з рішенням єврокомісара Рейндерса бути кандидатом на майбутніх виборах генсека Ради Європи він йде у неоплачувану "виборчу" відпустку починаючи від сьогоднішнього дня, 15 квітня, до дня виборів. Президентка вирішила тимчасово доручити сферу його відповідальності – питання юстиції – віцепрезидентці Вері Юровій на увесь цей період", – повідомила Аріанна Подеста.

Нагадаємо, у березні Комітет міністрів Ради Європи схвалив усіх трьох претендентів на посаду генерального секретаря Парламентської асамблеї (ПАРЄ), які подали свої кандидатури, серед них і Рейндерса.

Для Дідьє Рейндерса це вже друга спроба поборотись за цю посаду: у 2019 році він програв представниці Хорватії Марії Пейчинович-Бурич. Остання вирішила не йти на другий термін на посаді генсека ПАРЄ, на який мала право за правилами організації.

Голосування за нового генерального секретаря Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться на її червневій сесії (24-28 червня). Новий голова почне виконувати обов’язки з 18 вересня.