Ексміністр оборони Словаччини відреагував на розслідування проти себе за передачу Україні МіГ-29

Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь прокоментував звернення теперішньої влади країни до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Про це Надь заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами ексочільника словацького Міноборони, ці дії показують, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо "намагається підняти російський прапор в ЄС".

Надь зазначив, що ця справа є унікальною в Європі, оскільки словацький прем'єр збирається покарати своїх політичних опонентів за підтримку України.

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"Міжнародна спільнота обов'язково має показати Фіцо, що його політична боротьба повинна мати певні обмеження... Я думаю, що ЄС і НАТО повинні відреагувати на це", – сказав Надь.

В іншому випадку, "я буду, мабуть, єдиним, кого судитиме державна влада за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією", додав ексміністр.

Він додав, що військова допомога Словаччини була відправлена відповідно до національного та міжнародного права, а скарги на неї вже були відхилені минулого року поліцією та прокуратурою.

"Немає жодних нових доказів... Різниця полягає в тому, що поліція і прокуратура зараз знаходяться в руках Роберта Фіцо", – сказав Надь.

Минулого тижня стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Як заявив державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер, передання Україні словацьких засобів ППО поставило під загрозу повітряний простір Словаччини і життя її громадян, а тому "Надь зрадив Словаччину".

Нагадаємо, у березні 2023 року тодішній словацький уряд Едуарда Гегера ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти системи протиповітряної оборони "Куб". Передача офіційно завершилась у квітні.

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