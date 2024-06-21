Уряд Словаччини хоче розслідування проти попередників, які передали Україні МіГ-29

Словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Про це на брифінгу 21 червня повідомив державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Меліхера, передання Україні словацьких засобів ППО поставило під загрозу повітряний простір Словаччини і життя її громадян, а тому "Надь зрадив Словаччину".

"Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків (тобто обов’язків діяти в якнайкращих інтересах. – Ред.)", – додав він.

Реклама:

Серед аргументів на користь позову держсекретар Міноборони Словаччини згадав той факт, що уряд Едуарда Гегера, який розпорядився передати Україні МіГ-29, був перехідним, а тому мав обмежені повноваження ухвалювати зовнішньополітичні рішення.\

Нагадаємо, у березні 2023 року тодішній словацький уряд Едуарда Гегера ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти системи протиповітряної оборони "Куб". Передача офіційно завершилась у квітні.

Тодішня опозиція критикувала такий крок і казала, що тимчасовий уряд Гегера не мав повноважень передавати Україні МіГи, бо йшлось про основоположне зовнішньополітичне питання.

Минулого тижня Міністерство оборони Словаччини заявило, що не змогло знайти юридичного аналізу щодо можливості передання словацьких винищувачів МіГ-29 Україні попереднім урядом.